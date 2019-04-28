Elazığ'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birinin makatından eroin, diğerinin iç çamaşırından metamfetamin çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen bir otomobil durduruldu. Sürücünün üst aramasında ekipler, makatına gizlenmiş vaziyette 32 gram eroin ele geçirildi.

Çalışmasına devam eden ekipler, belirledikleri bir şüpheliyi takibe alarak operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 46 gram metanfetamin ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bingöl yolunda da uygulama yapan ekipler Gülüşkür Jandarma yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 480 paket kaçak sigara geçirildi.

3 olayla ilgili toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.