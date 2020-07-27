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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 20 adet cep telefonu ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 20 adet cep telefonu ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı malzemeler sattığı tespit edilen 2 şüpheli belirlenerek aracına baskın yapıldı. Araçta yapılan aramada, çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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