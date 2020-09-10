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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı, 15 adet telefon ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı, 15 adet telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli N.İ'nin gümrük kaçağı cep telefonu getireceği bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine şüpheli N.İ.'nin kullandığı otomobil belirlenerek takibe alınıp durduruldu. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Şüpheli N.İ. gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem yapıldı.

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