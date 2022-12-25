İhlas Haber Ajansı

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Elazığda kaçakçılıkla mücadele sürüyor

Elazığda jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücahedesi aralıksız sürüyor.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Eazığ İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Ö. Ç. adlı işyerinde bandrolsüz tütün satışı yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerimizce işyerinde yapılan arama neticesinde; 1505 paket bandrolsüz sigara, 450 paket bandrolsüz sigara kutusu, 29.000 dal bandrolsüz makaron, 200 adet dolu makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında ekiplerimizce yasal işlem başlatıldı”denildi.

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