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Elazığ'da, ‘Kadına Şiddete Hayır' etkinliği

Elazığ’da, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM koordinesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bir alış veriş merkezinde yapılan etkinlik kapsamında ‘Kadına Şiddete Hayır' konusuna dikkat çekmek için stant kuruldu. Görevliler tarafından broşür dağıtılarak, vatandaşlara, çeşitli bilgilendirme yapıldı. Vatandaşalar da oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notlarla,destek verdi.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlediklerini belirten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nevin Evliyaoğlu,hafta vesilesi ile kentte çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda eğitimler düzenlediklerini de aktardı.


Etkinliğe İl Müdürü Suat Kenç, KADEM İl Temsilcisi Esra Soylu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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