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Elazığ'da kadınlar gününe özel program

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından hem hastane hemde bankalarda çalışan kadınlar için kadınlar gününe özel program düzenlendi.


Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bugün hastanede kurulan stantta , hastaneye gelen kadınlara hem karanfil, hemde çeşitli hediyeler verildi. Yine hastane tarafından günün önemine binaen yapılan etkinlikler kapsamında bankalarda çalışan kadınlara yönelik program düzenlendi. Etkinliklere hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Esengül Arslan, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katıldı.


8 Mart dünya kadınlar gününü kutladığını ifade eden genel müdür yardımcısı Seden Özkan, bugün Medical Park adına banka çalışanlarımızla kadınlar günü kutlamaya devam ediyoruz. Sektör temsilcileri ile ilgili hem hastanemizin yapacağı ve geliştireceği iş faaliyetleri ile ilgili, hem de bankacılık sektörü ile ilgili ne beklendiğini ve neler yapabileceğimizi tartıştık. Gün içerisinde hanımlara özel uygulamalı Medikal estetiklerden tutun, trend cilt bakımlarımızı güzelleşmek adına çağımızın yeniliklerinden söz ettik” dedi.


8 mart dünya kadınlar günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Esengül Arslan, kentte tüm banka çalışanları ile bir organizasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.


Her yıl olduğu gibi bu yılda dünya kadınlar günün de hastanede bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “Giriş kısmında şirin bir stant kurduk. Gelen hanımlara çeşitli hediyeler sunduk. Küçükte olsa böyle organizasyonlar çok hoşlarına gitti. Bu tip önemli gün ve haftaları bizde çok önemsiyoruz.Bu vesileyle tüm hanımefendilerin bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum” diye konuştu.

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