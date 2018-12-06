Elazığ'da kadınlar, yetim ve mülteciler için örüyor

Elazığ'da kadınlar tarafından yetim ve Azez kampındaki mültecilere ulaştırılmak üzere atkı ve bere örülmeye başlandı.

İHH Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu, Elazığ'daki yetimler ve Azez kampındaki mültecilere ulaştırılmak amacıyla “İlmikleri Atalım, Yetimleri Isıtalım” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Baskil İlçesi Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kursiyerlerin katkılarıyla atkı ve bereler örülmeye başlandı. Atı ve berelerin örülmesinin ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Satım Kaya, Baskil halkının her zaman bu tür hayır işlerine öncülük ettiğini söyledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen'de, hayra vesile olmaktan dolayı tüm kursiyerlerle birlikte mutlu olduklarını ifade etti.

Atkı ve berelerin ilmik ilmik dokunduğunu aktaran İHH Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu Sorumlusu Tuba Erdoğan ise, ürünlerin Elazığ'da 350 yetime ve Suriye Azez kampında kalan mültecilere ulaştırılacağını kaydetti.