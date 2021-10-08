Elazığ'da kadınlara yönelik 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Programı'

Elazığ'da kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Programı' düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Hastanenin Dr. Orhan Özdiller Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık meme kanseri ile ilgili bilgiler vererek, erken teşhisin önemine değindi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir de rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Fırat Üniversitesi Konservatuvar öğrencileri, program sonundaki konserde izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Öte yandan hastane tarafından bir alışveriş merkezinde stant kurularak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erken teşhis önemli

Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinen Başhekim Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, "Kadınlarda çok sık görülen

meme kanseri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı olarak belirlenmiştir. Medical Park Elazığ Hastanesi olarak biz de bu kapsamda ilimizin alışveriş merkezinde bir bilinçlenme standı açtık. Bilinçlendirme çalışmalarımız davam ediyor. Ayrıca bugün sizlerle birlikte hastanemizde bir bilinçlendirme konferansı da düzenledik. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemini vurguluyorum. Rutin kontrollerin aksatılmaması için tüm kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi.