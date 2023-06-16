İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kadınların el emekleri görücüye çıktı

Elazığ’da Köy Yaşam Merkezi kurslarında kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.

Elazığ'da Köy Yaşam Merkezi kurslarında kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.


Elazığ Halk Eğitimi Merkezi tarafından Köy Yaşam Merkezi Kursu açıldı. Yıl boyunca kursta üretilen el emeği göz nuru eserler, Sarıçubuk Köy Yaşam Merkezinde görücüye çıktı. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen açılışta kadınların yaptığı ürünler sergilendi. Gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilen serginin devam edeceği öğrenildi.

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