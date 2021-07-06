Elazığ'da kahreden haber: Suda kaybolan 2'nci arkadaşın da cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da serinlemek için baraja giren ve suda kaybolan 2'nci arkadaşın da cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü uzantısında bulunan Şahsuvar köyünde suya girdi. Kıyıda çobanların kıyafetlerini gören vatandaşlar, etrafta kimseyi göremeyince durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde Yusuf Yücer'in cansız bedenini suyun altından çıkartmıştı.

Çalışmalarına devam eden kurbağa adamlar, bir süre sonra Nazmi Çetinkaya'nın da (14) cansız bedenini bularak olay yerinde hazır halde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yücer'in cansız bedeninin ardından Çetinkaya'nın da cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.