İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da kaldırım işgali yapanlara denetim

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulandı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yayaların ulaşım konforunu sağlamak için kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetimlerini artırdığı bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezip uyarıda bulunduğu aktarıldı. Öteyandan uyarılara dikkat etmeyen bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı kaydedildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, kaldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.