Elazığ'da Kalecik Barajı'na 5 bin sazan yavrusu bırakıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Kalecik Baraj Gölü'ne 5 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ'da ki baraj göllerinde balıklandırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen 5 bin pullu sazan, Karakoçan ilçesindeki Kalecik Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ali Atilla Uysal “Bu vesile ile o bölgedeki su kaynaklarımız bizim için önemli. Hem sürdürebilirlik açısında hem de insanların daha ucuz gıdaya ulaşması için balıklandırma çalışmaları büyük etkin olmakta. Biz de kurum olarak mümkün olduğu kadar bu bölgeyi aktif tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 2,5 milyon adet üretim gerçekleştirmiştik, bu yıl üretimimiz yerimiz kısıtlı olduğundan dolayı, geçen ay Sivrice gölüne 420 bin Siraz balığı ile balıklandırdık. Yine kendi tesisimizde Siraz balığı hala mevcut bir kısmını muhafaza ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de ilk kez kefal balığının üretimini gerçekleştirdik. Bu TAGEM projesi bunları üç yıl elimiz de tutup F1 almaya çalışacağız, inşallah başarı temin edersek, bu bölgede 3 - 4 yıl içerisinde kurum olarak balıklandırma adına büyük ivme kazandıracağımızı düşünüyoruz” dedi.