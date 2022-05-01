İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 PN 243 plakalı kamyon ile 23 AAS 609 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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