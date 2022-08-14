Elazığ'da kamyonet çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında park halindeki bir kamyonet çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın ve şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.U. (19) ve A.B. (29), olaydan yaklaşık 30 dakika sonra araçla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden H.U. tutuklanarak cezaevine gönderdi.