Elazığ'da kamyonun akaryakıt istasyonuna girme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. 2 benzin pompasının yıkıldığı olayda facia ucuz atlatılırken, kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. O anlar ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 tane benzin pompasını yıktı. Büyük bir facianın atlatıldığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.