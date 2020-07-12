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Elazığ'da kamyonun devrilme anı kameralara yansıdı

Elazığ’da freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Freni boşalan kamyonun devrilme anını gösteren güvenlik kameraları görüntüler ortaya çıktı.

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