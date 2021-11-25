Elazığ'da kanal boyu çevre düzenleme ve park yapım işi projesinde sona gelindi

Merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nden başlayıp Salıbaba Mahallesi'ne kadar devam eden ve 5 mahalleyi kapsayan Kanal Boyu Çevre Düzenleme ve Park Yapım İşi Projesinde sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve ilgililerden bilgi alan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çalışmaların büyük oranda bittiğini belirtti.

Büyük oranda biten projede sadece asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Şerifoğulları, “Toplamda 67 bin 136 metrekarelik bir alanda gerçekleştirdiğimiz Kanal Boyu Çevre Düzenleme ve Park Yapım İşi Projemiz hızla ilerliyor. Kısa süre önce yeşillendirme ve ağaç dikim çalışmalarımızı da tamamladığımız yeni yaşam alanımızda çift şeritli yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar toplamda bin 200 metre asfalt serimi yaptık. Asfalt çalışmalarımızı mevsim koşullarının elverişliliğine göre belirlediğimiz için geri kalan etapları da inşallah önümüzdeki günler içerisinde tamamlayacağız. Yol çalışmalarını ve dekoratif aydınlatma çalışmalarımızı da gerçekleştirdikten sonra inşallah bu yılın sonunda söz verdiğimiz gibi projemizi bitirmiş olacağız. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.