İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da Kanatlı Barajı tam doluluğa ulaştı

Elazığ’da bulunan Kanatlı Barajı son yağışlarla tam doluluğa ulaşırken, barajdaki fazla su tahliye edildi.

Elazığ'da bulunan Kanatlı Barajı son yağışlarla tam doluluğa ulaşırken, barajdaki fazla su tahliye edildi.


DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Elazığ'ın sulama amaçlı en büyük barajı olan Kanatlı Barajı'nın tam doluluğa ulaştığı belirtildi. Temelden 79 metre yüksekliğinde, 43,90 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan barajda dolusavaktan su tahliyesine başlandığı kaydedildi.

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