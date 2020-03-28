Elazığ'da " kapalı çarşı" kapatıldı

Elazığ'da bugün toplantısını yapan Pandemi kurulu kentte yoğun olarak yöresel ürünlerin bulunduğu kapalı çarşının kapanmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece açıkladığı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bugün Elazığ Valiliği'nde Pandemi Kurulu toplandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan Pandemi kurulunda şuana kadar alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Toplantı sonunda kentte alınan önlemlerden sonra en çok alış veriş amaçlı kullanılan ağırlıklı olarak yöresel ürünlerin bulunduğu kapalı çarşının kapanması kararı çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada," Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında yapılan Pandemi kurulu toplantısı sonucunda, kapalı çarşı yönetimiyle alınan ortak karar sonucu korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı çarşı geçici süreliğine kapatıldı"denildi.