Elazığ'da kapalı köy sayısı 198'e çıktı

Elazığ'da kar nedeniyle kapalı olan köy sayısı 198'e çıktı, ekiplerin çalışması sürüyor.

Elazığ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini aralıklar gösteren kar yağışı nedeni ile kapalı olan köy sayısı 198'e çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 64 personel ve 60 araçla kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan açılan yolların tipi nedeniyle tekrar kapandığı aktarıldı.