Elazığ'da kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Elazığ'da kar nedeniyle kapalı olan 13 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Elazığ geneli etkili olan kar yağışı sonrasında 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri'nin 60 araç ve 64 personelle yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde önceki gün başlayan kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kapanan köy yollarımız en kısa sürede ulaşıma açılarak vatandaşlarımızın ulaşımı kolaylaştırılacaktır” denildi.