İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kapalı köy yolu kalmadı

Elazığ’da kardan dolayı kapanan köy yollarının tamamı ekipler tarafından açıldı.

Elazığ'da kardan dolayı kapanan köy yollarının tamamı ekipler tarafından açıldı.


Elazığ'da geçen haftalarda etkisi gösteren kar yağışı sonrasında Elazığ'da bulunan 547 köy yolunun çoğu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolların tamamı ulaşıma açıldı.


Ekiplerin oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın teyakkuzda olduğu bildirildi.

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