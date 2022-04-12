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Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin katılımı ile geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı.


Uygulamalarda, aranan şüpheliler yakalanırken evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı.

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