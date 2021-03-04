Elazığ'da kapsamlı Covid-19 denetimi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele de orta risk grubunda yer alan Elazığ'da “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sahada ekipler denetim yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni normalleşme sürecine Elazığ'da geçildi. Orta risk gurubunda yer kentte normalleşmeyle birlikte Dinamik Denetim Sürecine geçildi. Bu kapsamda Vali vekili Abdulkerem Abbasoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve beraberindekiler tarafından kentin en işlek caddesi olan Gazi'deki iş yerleri, köfteciler sokağı, ve İzzet Paşa Cami arkasındaki çay ocaklarında denetim gerçekleştirildi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu. Sabah 07.00'da akşam 19.00'a kadar hizmet verecek olan lokanta, kafe ve çay ocakları gibi işletmelerde yüzde 50 kapasite sınırı ve masalar arasındaki mesafeler de denetimler kapsamında gözden geçirildi.

Öteyandan yoğun caddeler de de denetime katılan polis ekipleri tarafından bilgilendirici anonslar ve uyarılar yapılmaya başlandı.