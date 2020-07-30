Elazığ'da kapsamlı trafik uygulaması

Elazığ'da bayram öncesi trafik denetimi yapan polis ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca hazırlanan Yaşam Tüneli'nde sürücüler ve yolcular hem dinlendirilirken hem de sinevizyon sunumu ile bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi şehrin giriş ve çıkışları ile merkezinde trafik denetimi uygulaması yaptı. Polis ekipleri, hız, emniyet kemeri, maske ve trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak sürücülere kolonya ve şeker ikram edildi. Araçtaki çocuklara ise oyuncaklar hediye edilerek, üzerinde trafik kurallarının yazılı olduğu çikolatalardan ikram edildi. Bunun yanında ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganı ile Yaşam Tüneli hazırlandı. Burada sürücüler ve yolcular hem dinlendirilirken hem de sinevizyon sunumu ile bilgilendirildi. Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya İl Emniyet Müdürü Celal Sel'de katıldı.

Bayram öncesi yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Elazığ İl Emniyet Teşkilatı olarak vatandaşlarımıza güvenli bir yolculuk yapmaları ve hedeflerine rahatça ulaşmaları için trafik tedbirlerimizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim isteklerimiz var. Yorgun ve uykusuz yola çıkmalarını istemiyoruz. Bunun yanı sıra emniyet kemeri takmalarını ve hayata bağlanmalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra hız limitlerine uymalarını ve takip mesafesini korumalarını, uygun şeritte yolculuk yaparken ani şerit değiştirmemelerini, trafik ışıklarına uymalarını istiyoruz. Böylece güvenli bir şekilde evlerine, yuvalarına, annelerine ve babalarına ulaşabilsinler. Bayram süresi boyunca 24 saat yollarda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yapmaları için yollardayız. Motor sürücülerimizi de unutmuyoruz. Motor sürücülerimizin de kask takmalarını ve hız limitlerine uymalarını rica ediyoruz. İnşallah bayramı huzurlu ve kazasız bir şekilde geçiririz" dedi.