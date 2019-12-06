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Elazığ'da kar 81 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ’da kar nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji'nin önceden uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, ilçelerden Baskil'de 2, Maden 18, Keban'da 4 ve Sivrice'de 40 olmak üzere toplam 81 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri de hazır hale getirildi. 9 ayrı karla mücadele merkezinin oluşturulduğu kentte 80 araçla 158 personelin görev yaptığı belirtildi.

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