Elazığ'da kar etkili oldu, polis "Evde kalın" uyarısı yaptı

Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu, Bingöl yolunda polis ekipleri hem vatandaşı hem yol durumu, hemde korona virüsü nedeniyle uyararak evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağış Elazığ'da etkili oldu. Elazığ'ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Karakoçan ilçesi ile çevresinde kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Elazığ-Bingöl yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekipler karayolları ile irtibata geçerek yolun temizlenmesini sağlarken, sürücüleri de uyardı. Polisler, sürücülere yol durumu hakkında bilgi verirken, korona virüsü nedeniyle de evde kalmalarını tavsiye etti. Kısmen kapanan yolun açılmasını sağlayan ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere de yardım etti. Kar yağışı nedeniyle Elazığ-Bingöl yolu Kuruca mevkiinde maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sarıcan beldesi de kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.