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Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Elazığ’da uzun süre sonra yağan kar, geceyle birlikte izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ'da uzun süre sonra yağan kar, geceyle birlikte izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen kentte kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.



Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı bugün kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyüğü olmasıyla dikkat çeken Kültür Park'ta ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen sundu. Aynı zamanda belediye tarafından Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı bitme aşamasına gelen Kent Köy'de karla birlikte mimarisiyle güzel görüntüler oluşturdu.


Beyaza örtü ile kaplanan şehirden dikkat çeken iki mekanda drone ile havadan görüntülendi.

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