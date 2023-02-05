Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Elazığ'da dün sabah başlayan ve belirli aralıklara etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar özlemi çeken Elazığlılar ise gece geç saatlerde soğuk havaya aldırış etmeden kartopu oynayarak keyifli vakitler geçirdi.

Elazığ şehir merkezinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belirli aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Elazığlılar, gece geç saatlerde olmasına rağmen dondurucu havaya rağmen kendini dışarı attı. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkarırken, sürücüler cadde ve sokaklarda araç kullanmakta zorlandı. Kar yağışı sonrası kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

“Elazığlılar kar yağışıyla beraber mutlu bir şekilde karın tadını çıkarıyor”

Çocuklarını alıp komşularıyla birlikte dışarı çıktıklarını dile getiren vatandaşlardan Ayşegül Özdemir, “Uzun zamandan beri yağacak olan karın keyfini çıkarmayı bekliyorduk. Şimdi çocuklarım ve komşularımla beraber geldik ve karın tadını çıkarıyoruz. Kartopu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz. Bu şekilde eğleniyoruz. Elazığlılar da kar yağışıyla beraber mutlu bir şekilde karın tadını çıkarıyor” dedi.

Muhammet Kayra adlı çocuk ise, “Kartopu oynuyorum. Aileme kartopu atıp beraber eğleniyoruz. Kardan adam yapıp etrafını süslüyoruz. Çok özlemiştim. Uzun zamandır kar yağmıyordu. Kar yağdığında hepimiz dışarı koştuk” diye konuştu.