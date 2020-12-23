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Elazığ'da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy yolundan 77’si ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy yolundan 77'si ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 13 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Elazığ'da dün kar yağışının etkili olması nedeniyle kent merkezi ve 4 ilçede 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi tamamen kardan temizlenirken, köylerde valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin 24 saatlik çalışmasıyla 77 köy yolu ulaşıma açıldı. Şuanda Karakoçan ve Maden ilçesinde toplamda 13 köy yolunun kapalı olduğu, açılması için ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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