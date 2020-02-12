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Elazığ'da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Elazığ’da kar nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolunda çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Elazığ'da kar nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolunda çalışma yürütüldüğü bildirildi.


Geçtiğimiz hafta etkili olan dün geceden itibaren de hafif olarak etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 6 ilçede 19 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Karla kaplı olan 19 köy yolunun açılması için Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışma başlattığı aktarıldı.


Öteyandan kar yağışının bugün hafif yarın ise zaman zaman yoğun olarak etkisini sürdürmesi beklendiği kaydedildi.

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