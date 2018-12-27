Elazığ'da kar nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ile Arıcak ve Baskil'de 10'ar, Karakoçan'da 70, Sivrice'de 42, Kovancılar'da 20, Palu'da 18, Maden'de 38, Arıcak ve Ağın'da ise 5'er olmak üzere toplam 243 köy yolu ulaşıma kapandı.Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle, kapanan köy yolu sayısının artabileceğini belirtildi.

İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi.