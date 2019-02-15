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Elazığ'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 73 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bölge genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 11, Karakoçan'da 16, Kovancılar'da 11, Palu'da 20 ve Sivrice'de 5 olmak üzere toplam 73 köy yolu ulaşıma kapandı.


Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise yolları açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.


Öteyandan, meteoroloji, kentte merkezinde karla karışık yağmurun etkisini sürdüreceğini, yüksek rakımlı yerlerde ise kar yağışı beklendiğini aktardı.

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