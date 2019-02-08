Elazığ'da kar nedeniyle 98 köy yolu ulaşıma kapalı

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 552 köyden 98'inin yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Bölge genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da önceki gün kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Ağın'da 2, Baskil'de 15, Maden'de 3, Karakoçan'da 21, Keban'da 12, Kovacılar'da 10, Palu'da 8, Sivrice'de 17 olmak üzere toplam 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise yolları açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.