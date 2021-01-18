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Elazığ'da kar nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 94'e yükseldi

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısının 94’e yükseldiği bildirildi.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.


Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'ın da yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oluyor. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkeze bağlı 5, ilçelerden Baskil'de 10, Keban'da 6, Maden'de 15, Karakoçan'da 22,Kovancılar'da 10, Palu'da 16, ve Sivrice'de 10 olmak üzere toplam 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin köy yollarını açmak için 24 saat aralıksız çalışmalara başladığı aktarıldı.

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