Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 148 köy yolu açıldı, 121'i için çalışma sürüyor

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 269 köy yolundan 148'i açılırken, 121'inin açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi Elazığ genelinde de 2 gün etkili olmasıyla 269 köy yolu ulaşım kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri 24 saat aralıksız çalışma yaparak 148 köy yolunu açtı. Halen merkeze bağlı 15, ilçelerden Ağın'da 7, Alacakaya'da 3, Arıcak'ta 3, Baskil'de 10, Maden'de 18, Karakoçan'da 15, Keban'da 11, Kovancılar'da 9, Palu'da 5 ve Sivrice'de 25 olmak üzere toplam 121 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi. Kapalı olan yolların biran önce ulaşıma açılması için ekiplerin geceleri de çalışma yaptığı aktarıldı.

Öte yandan meteoroloji yağış beklenmediğini bildirerek, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmasını önerdi.