Elazığ'da kar sevinci

Türkiye genelinde etkisini gösteren kış şartları pek çok ilde hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sevinçle karşılandı.

Elazığ'da dün itibariyle aralıksız devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyü gören Elazığlı vatandaşlar ise özellikle kar yağışının gerek baraj ve göller için gerekse yeraltı su kaynaklarının doluluk oranlarının artması için önemli olduğunu kaydetti.

Kar yağışının hem doğa güzelliği sunduğunu hem de kuraklığa iyi geleceği için mutluluklarını dile getiren vatandaşlardan Mustafa Topal, "Elazığ'da uzun zamandır yağmayan kar iki gündür aralıksız sürüyor. Kar yağışı bazı olumsuzlukları beraberinde getirmesine rağmen barajların, yeraltı kaynaklarının suyunun artması ülkemiz ve milletimiz için çok iyi. Kar iki gündür yağıyor. Bir yandan doğa güzelliği sunuyor diğer yandan da sularımızın tekrar etkinleşmesi, barajlarımızın doluluk oranlarının artması için iyi oldu ve hepimizi sevindiriyor" dedi.

Vatandaşlardan Serhat Askaç ise, "Kar berekettir. Ben aslen Bingöllüyüm. Kara alışkınım ve karı seviyoruz. Yoğun ve güzel bir şekilde yağıyor. Allah, daha güzel bir şekilde yağdırsın çünkü kar berekettir" diye konuştu.