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Elazığ'da kar temizleme çalışmaları başladı

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına başlandı.


Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırırken, merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 243 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kent merkezide kar nedeniyle tamamen beyaza büründü. Elazığ Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ve ara yollarda kar temizleme çalışması yaptı. 243 köy yolunun kapalı olması nedeniyle de İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler, kar yağışının etkisini kaybettiği noktalarda çalışmalara temizleme çalışmasına devam etti.

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