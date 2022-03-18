İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kar yağışı nedeni ile 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da dün etkisini gösteren kar yağışından dolayı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Elazığ'da dün etkisini gösteren kar yağışından dolayı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün Elazığ'da kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeni ile 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin, 60 personel ve 64 araçla kapalı durumda bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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