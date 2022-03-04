Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da dün gece etkisini gösteren kar yağışından dolayı 547 köy yolundan 24’ü ulaşıma kapandı.
Elazığ'da dün gece etkisini gösteren kar yağışından dolayı 547 köy yolundan 24'ü ulaşıma kapandı.
Elazığ'da dün kar yağışının etkili olması nedeniyle Baskil'de 11, Kovancılar'da 7, Palu 3 ve Sivrice'de 3 köy yolu olmak üzere toplamda 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.