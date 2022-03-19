İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri, yoğun mesai harcayarak vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri, yoğun mesai harcayarak vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalarına devam ediyor.


Elazığ'da dün başlayan kar yağışı kent genelinde devam ederken, il dışına çıkacak vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için gece saatlerinden itibaren çalışan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında yola çıkan vatandaşları uyarırken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları gerektiklerini hatırlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.