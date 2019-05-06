Elazığ'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" Etkinlikleri

Elazığ'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" nedeniyle program düzenlendi.

Bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek olan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası"nın açılış programı İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda aşırı hızın olumsuz sonuçlarını anlatan kısa film gösterildi. Protokol üyeleri, programda belirlene sürücülere plaket, verdikleri eğitimle başarıda katkısı bulunan jandarma ve emniyet personeline ise başarı belgesi verdi. Program daha sonra Şehit Mehmet Akpınar İlkokulunda devam etti. Okulda oluşturulan trafik eğitim koridoru açılırken, çocuklarda halk oyunlarını oynayarak programa renk kattı.

Okullarda trafik eğitim derslerini yoğunlaştırdıklarını belirten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen, “ Okullarımızda trafik dedektifleri konusunda ve okul geçit görevleri konusunda iş birliği içerisinde faaliyetlerimiz yapılmaktadır. İlk ve orta seviyeli hemen hemen her okulda trafik temalı eğitim trafik polislerimiz tarafından verilmektedir. 3 bine yakın öğretmenimize okullar açılmadan önce seminer döneminde trafik personelimiz tarafından bilgilerini arttırmaya yönelik eğitim verilmiştir" dedi.

Hafta kapsamındaki etkinliklere Vali Vekili Uhut Emre Koyuncu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra İl Jandarma ve Emniyet Müdürülüğü ile Belediye trafik ekipleri tarafından Ahmet Aytar Meydanı'nda trafik standı açıldı. Standlarda , vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi.