Elazığ'da karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düştü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Elazığ'ın birçok noktasında kar yağışı başlamıştı. İş yerlerinden çıkarak eve giden vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düştü. Vatandaşların güçlükle yürüdüğü anlar ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.