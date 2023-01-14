Elazığ'da kardan kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı kapanan 30 köy yolundan 28'i ulaşıma açılırken 2 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla kapalı durumda bulunan 28 köy yolunu ulaşıma açarken kapalı olan 2 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.