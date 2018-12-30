Elazığ'da karın 1,5 metreye yaklaştığı Hazarbaba da kayak keyfi başladı

Elazığ'da göl manzaralı Hazarbaba Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaşırken sezonun açılmasıyla birlikte, kayak severler keyfini çıkarttı.

Hafta içi 2 gün devam eden yoğun kar yağışının ardından Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Dağı'nda kayak sezonu açıldı. Elazığ ile birlikte Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Batman, Siirt başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda kayak sever, kayak merkezine gelmeye başladı. Hafta sonunu fırsat bilenlerin gelmesiyle kayak merkezinde yoğunluk yaşandı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği merkezde, acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yaptı.

Sezonun açıldığını belirten işletme sahibi Taner Durmuş, "Hafta sonu yoğunluğumuz başladı. Sosyal medya hesaplarımızdan misafirlere duyuru yaptık. Kayak sezonun başladığına gören vatandaşlar, aileleriyle kayak yapmaya geldi. Öğle vakti yine herkesin vazgeçilmezi olan sucuk ekmek alanına geldiler. Burada kayak alanımız ve yardımcı hocalarımız var. Eğitimde veriyoruz. Sezon başladı. Güzel geçiyor şu anda önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Bulunduğumuz alanda 1 metreye yakın kar var. Zirvede 1 buçuk civarında. Hava güneşli ve güzel" dedi.

Malatya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'den yoğun ilgi olduğu ancak Ankara ve İstanbul'dan gelenlerinde olduğunu dile getiren Durmuş, göl kıyısındaki tesislerde şehir dışından gelenlerin konaklama imkanı bulduğunu kaydetti.

Ailece Diyarbakır'dan gelen Nurullah Ersöz, "Biz de karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarla, ailecek birlikte kayak merkezine geldik. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel. Zaten yılın ilk karı tam yere oturmamış zemin ama ileriki zamanlarda daha da oturacak” diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden geldiklerini aktaran Ömer Can Yavuz, “Sporculukla uğraşıyorum. Bugün de Elazığ'da deneyelim dedik. Gayet uygun bir pisti var. Kaymak anlamında sezonun başlangıcı olduğu için fazla verim alamıyoruz. Onun dışında kar güzel. Gölü anlatmaya hiç gerek yok. Gezilecek görülecek kayak yapılacak güzel bir yer diyebiliriz” ifadelerini kullandı.