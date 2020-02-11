Elazığ'da karla kaplı 22 köy yolunda çalışma yürütülüyor

Elazığ’da kar nedeniyle kapalı bulunan 22 köy yolunda çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Elazığ'da kar nedeniyle kapalı bulunan 22 köy yolunda çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Kent genelinde 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 135 köy yolundan 113'ü ulaşıma açıldı. Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri kent genelinde 5 ilçeye bağlı 22 köy yolunda karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.
Öteyandan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü bölge genelinde yeniden etkili olması beklendiği aktarıldı.