İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da karla kaplı bölgelerde yaban hayatına yem desteği

Elazığ’da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayatının desteklenmesi için yem bırakıldı.

Elazığ'da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayatının desteklenmesi için yem bırakıldı.


Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı ile birlikte bir çok ilçenin beyaza büründüğü kentte, yaban hayvanları içinde destek çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, merkez kırsalı ile Keban, Sivrice ve Karakoçan ilçelerinde yemleme faaliyeti yaptı. Yaban hayvanlarının uğrak ve geçiş noktalarına torbalarla yem götüren ekipler, doğaya bırakarak destek verdi.


Kış mevsimi süresince yaban hayatının desteklenmesi için yemleme çalışmalarının süreceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.