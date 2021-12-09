Elazığ'da karla mücadele başladı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış Elazığ'da etkili oldu. Elazığ'ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Sivrice ilçe çevresi ve yüksek kesimlerine kar yağdı. İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda kar yağışının etkili oluğu Sivrice ilçesi Alaaddin köyü grup yolu ve Baskil ilçesi Şahindere ve Beşbölük gibi yüksek kesimlerdeki yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Elazığ'ın doğu çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sis ve pus hadisesi görülebilir" denildi.