Elazığ'da karla mücadele çalışmaları

Elazığ'da dün gün boyu etkili olan kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkili oldu. Dün gün boyu süren kar yağışı, merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 332 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, şehrin yüksek kesimleri olan Harput ve Çayda Çıra mahalleleri başta olmak üzere şehir merkezi genelindeki ana arterler, bulvar ve caddelerde kar küreme, tuzlama , solüsyon uygulama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, ayrıca yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üstgeçit, otobüs durakları ve meydanlarda da kar temizleme çalışması yaptı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, vatandaşların zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.