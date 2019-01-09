Elazığ'da karla mücadele çalışmaları

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi ekiplerinin, şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri de gece etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana arterler, toplu taşıma güzergahları ve hastaneler başta olmak üzere şehir genelinde kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin kar yağışının başladığı andan itibaren 7 greyder, 4 kar küreme aracı, 5 tuzlama ve 4 solüsyon aracı, 9 jcp kepçe, 2 yükleyici kepçe ile başta şehrin ana bulvar ve caddeleri ile tüm güzargahlar da çalışmalarını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz “Şehrin ana güzergahları ve 36 mahallenin tamamında çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda diğer güzergahlardaki çalışmalarda devam ediyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren vatandaşlarımızdan ve emniyet trafik yetkilileri ile mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler anında değerlendirmeye alınarak gerekli çalışmalar gerçekleştirildi. Halen ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar çalışan ekiplerimiz tüm ana arterleri ve ana ulaşım akslarını kardan temizleyerek mahallelerdeki ara yollarda da çalışmalarına büyük bir titizlikle devam etti. Sabah saatlerinde trafikte buzlanmadan kaynaklı olumsuzlukların yaşanmaması için de gece boyunca tuzlama ve solüsyon araçlarımız devriye çalışmalarını sürdürdü. Tüm bu çalışmalar 3 vardiya halinde ve 24 saat esaslı olarak devam edecek”dedi.